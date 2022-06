Zagujeniul ramane fara centru de plasament

CARAS-SEVERIN - Acolo se va infiinta un centru maternal, in vreme ce la Resita unul similar se va inchide!Subiectul acestor schimbari a fost adus, recent, in dezbaterea consilierilor judeteni, Ionut Popovici cerand explicatii in plus vizavi de aceste modificari. Consilierul judetean considera inoportuna inchiderea centrului maternal de la Resita, respectiv deschiderea acestuia la Zagujeni, prin prisma faptului ca resedinta judetului oricum are mai mare nevoie de o asemenea facilitate, dat ... citeste toata stirea