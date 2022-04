Zavoiul va fi iluminat, nu gluma! Cu peste un milion de lei!

ZAVOI - Recent au demarat lucrarile de montare a lampilor cu led in toate satele comunei Zavoi!In contextul actual al cresterii pretului la energia electrica, la nivelul comunei s-a reusit implementarea unui proiect finantat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), ce vizeaza o reducere a cheltuielilor bugetare locale, prin modernizarea sistemului de iluminat public in toate localitatile comunei. Proiectul a fost demarat in vara anului trecut, cand, la initiativa primarului Doru Cirdei, ... citeste toata stirea