Zeci de ore de pregatire pentru scafandri

CARAS-SEVERIN - Ani buni, judetul a fost vitregit de existenta unor scafandri disponibili pentru situatiile de urgenta. Acum, ca-i avem, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Semenic" al judetului Caras-Severin vorbeste despre interventiile lor pline de curaj si profesionalism in cele mai imprevizibile situatii!"Pentru a face fata misiunilor reale, acestia au nevoie de zeci de ore de pregatire si capacitatea de a lua decizii in cele mai dificile situatii. In cadrul antrenamentelor de ... citeste toata stirea