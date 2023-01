Zile libere si sarbatori legale in 2023

CARAS-SEVERIN - Anul acesta, calendarul muncii prevede 15 zile de sarbatori legale si zile libere, dupa cum ne aminteste ITM Caras-Severin pe o retea de socializare!Dintre acestea, 3 cad in zile oricum libere, asa cum a cazut prima zi a anului, si cum vor urma Pastele si Rusaliile. In afara celor doua zile libere aferente Anului Nou, in prima luna ne vom mai bucura de o zi libera, marti, 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. Apoi in 14 aprilie, avem liber de Vinerea Mare, dupa care ... citeste toata stirea