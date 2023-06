RESIEsA - Numaratoarea inversa a inceput pana cand rock-ul va pune din nou stapanire pe poiana. Se intampla dupa trei ani de pauza de la cele doua editii care au adus nume importante ale rock-ului romanesc si international la Resita. Sau, mai corect exprimat, deasupra ei!Anul acesta, MC Trust Romania aniverseaza 20 de ani de existenta, asa ca baietii si fetele de la MC Trust Resita n-au stat pe ganduri in a se alatura primariei in organizarea unui eveniment ce se doreste tot mai bun de la an ... citeste toata stirea