Zilele Culturii Nationale in judet

CARAS-SEVERIN - Ca in fiecare an, ziua de nastere a poetului Mihai Eminescu este marcata printr-o serie de manifestari omagiale!Daca in mod curent, in si in preajma zilei de nastere a poetului national, 15 ianuarie, sunt organizate diverse manifestari sub egida Zilei Culturii Nationale, in acest an, in judet, seria acestora a inceput inca din 10 ianuarie, la Biblioteca Germana "Alexander Tietz" din Resita. Deosebit fata de ani precedenti si, poate, fata de abordarea generala, editia 2025 a ... citește toată știrea