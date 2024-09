Zilele Recoltei la Resita: Targ cu traditie si delicii locale

RESIEsA - In perioada 19-22 septembrie, locuitorii din Resita se bucura de editia anuala a Zilelor Recoltei, un eveniment dedicat traditiilor agricole si gastronomice din Banat. Desfasurat in Piata Tricolorului, evenimentul aduce in centrul atentiei produse locale de sezon, bucate traditionale, dar si momente artistice si culturale pentru toate varstele!Targul include standuri cu fructe si legume proaspete, miere, conserve, dulciuri de casa, dar si preparate culinare pregatite dupa retete ... citește toată știrea