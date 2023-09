CARAS-SEVERIN - Proiectul de reintroducere a zimbrilor in salbaticie, implementat de doua ONG-uri in padurile din Muntii Tarcu in urma 10 ani, isi arata pe deplin roadele. Opt zimbri au fost identificati recent in padurile din Parcul National Domogled-Valea Cernei!Prognosticul celor doua asociatii, WeWilder si WWF Romania, care au implementat proiectul de reintroducere in natura in zona Armenisului a zimbrilor, a fost de la inceput unul foarte optimist. In urma cu 10 ani, WWF Romania, in ... citeste toata stirea