Zimbrii din Muntii Tarcu, atent monitorizati de rangeri

CARAS-SEVERIN - In aceste zile, rangerii de la WWF Romania colecteaza date despre starea de sanatate a zimbrilor aflati in libertate in Muntii Tarcu, precum si despre comportamentul acestora in areal!La Magura Zimbrilor din comuna Armenis au inceput deja activitatile de monitorizare din cadrul proiectului "Life with bison". Potrivit activistilor Asociatiei WWF Romania, acestea au un rol esential: rangerii colecteaza date din teren despre starea de sanatate a zimbrilor, precum si distributia ... citește toată știrea