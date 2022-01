Ziua cea mare a Micii Uniri

ROMANIA - La 24 ianuarie 1859, Moldova si Tara Romaneasca se uneau sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Momentul s-a petrecut intr-un complicat context european in care, si-atunci ca si-acum, Rusia navalise in Crimeea!Se intamplase in 1853, atunci insa fara succes pentru Rusia. Dupa Razboiul Crimeii (1853-1856) cele doua principate ajung in atentia marilor puteri europene datorita pozitionarii lor la intersectia celor trei mari imperii: Imperiul Rus, Imperiul Otoman si Imperiul Habsburgic. ... citeste toata stirea