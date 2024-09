Ziua lui "Zi-mi, sa-i spun, dar cum il cheama?", marcata maine

CARAS-SEVERIN - Sub patronajul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, 21 septembrie este, incepand din 1994, Ziua Internationala de Lupta impotriva maladiei Alzheimer!Boala Alzheimer, indiferent ca ii uitam numele (intentionat si in gluma) sau doar evitam sa-l pronuntam, este si ramane cea mai frecventa forma de dementa, reprezentand aproximativ 60-70% din totalitatea cazurilor diagnosticate. Este o afectiune neurologica progresiva care afecteaza memoria, gandirea si comportamentul, ducand in ... citește toată știrea