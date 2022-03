Ziua Politiei Romane, sarbatorita la Resita

RESIEsA - Ora 10.00 a dat startul, astazi, manifestarilor dedicate Zilei Politiei Romane, in Piata Tricolorului din Resita, unde politistii au fost inconjurati de grupuri numeroase de copii, veseli si curiosi, alaturi de cadre didactice si parinti!"Bucuria de a fi impreuna se simte si se transmite din partea tuturor, cei mici sunt foarte incantati, interesati si curiosi, in mod special la vederea autospecialelor de politie, a uniformelor si a pistoalelor. In ... citeste toata stirea