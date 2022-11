Ziua si drumul! Asfaltul acopera gropile unor drumuri judetene!

CARAS-SEVERIN - Pe mai multe drumuri judetene s-au derulat lucrari in aceste zile, asta si datorita vremii care permite constructorilor sa toarne asfalt. Presedintele Consiliului Judetean (CJ), Romeo Dunca, a luat la pas cateva din aceste tronsoane pentru a vedea calitatea lucrarilor!In prima parte a saptamanii s-a lucrat in zona Bocsa cu DJ 585, spre Binis. "2 km frezati si un nou covor asfaltic pe ambele sensuri. Am ales reabilitarea acestui segment de drum deoarece zona industriala ... citeste toata stirea