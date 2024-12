Zona Aeroport, tot nepregatita pentru inundatii!

CARANSEBES - Cu sperante intr-un viitor mai bun si mai sigur se incheie si acest an, desi se (re)fac planuri si studii de aparare inca din 2016!Subiectul istoricului proiect de "Aparare impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes, zona Aeroport" a revenit in discutie in cadrul ultimei sedinte de Colegiu Prefectural in aceiasi termeni "de perspectiva" in care a fost abordat si in noiembrie 2023. "La ora actuala sunt ceva probleme cu terenurile. E o zona in care de-a lungul timpului ... citește toată știrea