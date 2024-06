Zorlentu Mare si Brebu, in centrul scandalului cu vizele de flotant

CARAS-SEVIERIN - Politia judetului informeaza ca, vizavi de prezenta unui numar mare la sectiile de votare din cele doua localitati carasene, se deruleaza cercetari in cadrul a noua dosare penale pentru savarsirea infractiunilor de fals in declaratii, fals material in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, pentru stabilirea cu exactitate a legalitatii emiterii documentelor de stabilirea a domiciliului sau a resedintei pentru mai multe adrese din respectivele comune!"Cercetarile se ... citește toată știrea