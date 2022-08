zP 8 produse esentiale pentru ingrijirea pielii uscate

ADVERTORIAL. Pielea uscata poate provoca disconfort considerabil, mai ales toamna-iarna. Si are nevoie de ingrijire si atentie deosebita. La urma urmei, unele componente pot provoca iritatii, in timp ce altele pot transforma pielea, o pot face neteda, hidratata si stralucitoare. Am adunat cele mai bune produse si recomandari pentru ingrijirea pielii uscate pentru a uita pentru totdeauna de disconfort si etanseitate!De ce este pielea uscataPielea uscata este cauzata de o integritate rupta a ... citeste toata stirea