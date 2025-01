2024, cel mai bun an din ultimii 10 pentru Clubul Sportiv Municipal Resita

RESIEsA - Directorul Clubului Sportiv Municipal Resita, Rusalin Fic, a facut bilantul pentru 2024 si a precizat ca anul trecut a fost cel mai bun din ultimii 10 din punct de vedere al medaliilor castigate!"Clubul Sportiv Municipal Resita promoveaza in continuare cu prioritate disciplinele, ramurile si probele cuprinse in programul Jocurilor Olimpice. Avem 11 sectii pe ramuri de sport, dintre care 8 olimpice si 3 neolimpice. In anul 2024 am obtinut un numar de 58 de medalii la campionatele ... citește toată știrea