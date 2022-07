50 de piloti pe traseul din Valea Domanului

RESIEsA - Cupa "Resita" a reunit la start 50 de piloti din toata tara si din Bulgaria, care s-au intrecut pe celebrul traseu virajat din Valea Domanului! Aceasta a fost a doua etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta, iar cea de-a treia se va organiza in luna august, la Straja!O noutate absoluta pentru sezonul actual de viteza in coasta a fost prezenta la startul traseului din Valea Domanului a doi piloti profesionisti, ce spre deosebire de ceilalti nu au pilotat prototipuri. Cei ... citeste toata stirea