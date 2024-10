A inceput in weekend si voleiul juvenil la Caransebes! Astazi, prezentarea lotului de senioare!

CARANSEBES - Sala CSS Caransebes a gazduit in weekend primul turneu destinat junioarelor U19. Gazdele, cu multe jucatoare mai mici ca varsta in echipa, au reusit o victorie (3-0 cu Westar Arad), pierzand celelalte doua partide, 0-3 cu CSM Timisoara si CSS Bega Timisoara!"Eu zic ca a fost un inceput destul de bun, chiar daca am reusit doar o victorie din trei meciuri, dar suntem in formare. Avem doar doua fete de varsta in teren, iar celelalte patru sunt cu doi, trei sau chiar patru ani mai ... citește toată știrea