ACS Complex Gym Otelu Rosu, sapte medalii la Campionatul European ICO

OEsELU ROSU - Campionatul European de kickboxing ICO 2024 a avut loc in perioada 12-14 aprilie, iar din partea Romaniei a participat doar clubul ACS Complex Gym Otelu Rosu!"Am obtinut un meritat loc 3 pe natiuni si locul 5 pe cluburile participante. Am fost reprezentati de doar 4 sportivi care au obtinut urmatoarele rezultate: Florea Andreea - doua medalii de aur, Lungu Marcus Aureliu - o medalie de aur, intr-o categorie cu 4 sportivi din Ucraina si o descalificare controversata in a doua ... citește toată știrea