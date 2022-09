ACS Mundo Resita, debut cu victorie in noul sezon al Ligii a IV-a

RESIEsA - ACS Mundo Resita s-a impus cu scorul de 4-0 in fata nou-promovatei FC Nera Bogodint, in prima etapa a Ligii a IV-a Caras-Severin! Echipa resiteana a punctat prin Victor Lolea de doua ori, Ionut Tomoioaga si Cristian Chitucea!"Am intalnit in prima etapa o echipa venita din Liga a V-a, pe FC Nera Bogodint. Am reusit sa castigam cu 4-0 si este evident faptul ca ne-a ajutat experienta acumulata in sezonul trecut. Copiii au mai crescut, ne antrenam si speram ca acestia sa ajunga in ... citeste toata stirea