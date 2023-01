ACS Mundo Resita si-a reluat antrenamentele

RESIEsA - Formatia din Liga a IV-a, ACS Mundo Resita, a reluat luni, 9 ianuarie, antrenamentele in vederea abordarii partii a doua a sezonului! Mundo, care evolueaza sub denumirea de AFC Vointa Lupac II, ocupa locul 8 in clasamentul Ligii a IV-a, cu 18 puncte acumulate in 13 partide!"Am inceput pregatirea cu jucatorii echipei de Liga a IV-a si cu cei de la Under 17 si urmeaza doua saptamani de antrenamente pe plan local. Vom face antrenamente de forta alternate cu cele de fotbal, dupa care ... citeste toata stirea