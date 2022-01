ACS Progresul Ezeris isi reface echipa!

RESIEsA - Chiar daca majoritatea fotbalistilor au plecat de la ACS Progresul Ezeris, antrenorul Dorian Arbanas va sustine luni, 24 ianuarie, primul antrenament din 2022!La echipa au mai ramas doar cinci jucatori, dar formatia caraseana se afla deja in discutii cu mai multi fotbalisti. Pregatirea se va face la Resita, iar Ezerisul are deja programate mai multe meciuri amicale."Pregatirea o vom incepe pe data de 24 ianuarie si in acest moment suntem in mare cautare de jucatori. Majoritatea ... citeste toata stirea