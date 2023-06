CARAS-SEVERIN - ACS Slatina Timis a pierdut sambata, 17 iunie, scor 0-1, partida tur cu CSO Turceni (campioana Gorjului), meci contand pentru barajul pentru promovarea in Liga 3! Singurul gol al partidei a fost marcat in minutul 10, din penalty, de Daniel Unguru, iar fotbalistii caraseni, cu putina sansa, ar fi putut inscrie in prima parte!"Pot spune ca a fost un meci foarte greu, impotriva unei echipe cu jucatori experimentati. Echipa din Turceni a avut avantajul terenului propriu, dar este ... citeste toata stirea