CARAS-SEVERIN - Noii campioni judeteni au declansat bucuria dupa ultima etapa. Slatina Timis a castigat cu scorul de 14-2 cu Foresta Armenis in ultimul meci din acest campionat. ACS Slatina Timis va juca barajul pentru promovarea in Liga 3 cu CSO Turceni in dubla mansa. Turul va fi pe 17 iunie in deplasare, iar returul se va disputa pe 24 iunie, la Slatina-Timis!"In vara anului trecut nici noi nu ne-am gandit ca vom reusi sa inchegam o echipa cu care sa ne batem la titlu, dar usor, usor ne-am ... citeste toata stirea