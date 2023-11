RESIEsA - Adelina Stanciu si Marius Padurean au devenit campioni mondiali la WDSF Junior 2 standard, in cadrul competitiei Transylvanian Grand Prix de la Sibiu!"Dragi romani, Romania a mai scris o fila de istorie! Mystic Resita, prin perechea Marius Padurean & Adelina Stanciu, a adus tarii noastre titlul de campioni mondiali la WDSF Junior 2 standard! Ce am simtit obtinand acest titlu, inca nu pot spune concret, simt doar ca in sufletul meu este un mix de trairi, de toate nuantele... Greul ... citeste toata stirea