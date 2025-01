Adrian Dacica, ales vicepresedinte al Federatiei Romane de Lupte

RESIEsA - Antrenorul emerit Adrian Dacica va coordona in principal activitatea luptelor feminine din postura de vicepresedinte al Federatiei Romane de Lupte!Luptele romanesti si-au ales reprezentantii! Miercuri a avut loc Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri 2025, unde delegatii structurilor afiliate au votat in unanimitate conducerea FRL pentru un nou mandat de 4 ani. Presedintele Razvan Pircalabu a fost reales in functie pentru al patrulea mandat consecutiv. Presedinte: Razvan Pircalabu ... citește toată știrea