Adrian Enasescu: Am gasit la Lupac un vestiar unit si cu experienta!

LUPAC - Adrian Enasescu, noul antrenor al Lupacului, este multumit de ceea ce a gasit la echipa, iar in perioada urmatoare formatia caraseana se va intari cu cativa fotbalisti! Programul echipei a fost deja stabilit, urmand ca in perioada urmatoare Lupacul sa dispute mai multe amicale!"Pregatirea era programata sa o facem in statiunea Secu, la Brandusa, dar nu stiu daca vom merge acolo, deoarece as dori niste conditii in plus. Adica, mi-as dori sa nu alergam pe asfalt si acolo nu prea avem ... citeste toata stirea