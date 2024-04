AJF Caras-Severin: Pentru noi este o mandrie orice convocare la nationala!

CARAS-SEVERIN - Celor trei deja convocati la actiunea echipei nationale de fotbal amator, Adrian Neagu, Cristian Copocean si Iulian Mitru, li s-ar putea alatura pe ultimii metri inca un fotbalist carasean care activeaza in Liga a IV-a!Neagu si Copocean sunt legitimati la Slatina Timis, iar Mitru la CS Oravita. Ambele formatii evolueaza in Liga a IV-a din Caras-Severin. Selectionata de fotbal amator are programata o actiune de selectie ce va consta in doua meciuri de verificare in perioada 29 ... citește toată știrea