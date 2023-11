RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 25 noiembrie, cu scorul de 3-1, partida cu CSM Alexandria, din etapa a XIV-a a Ligii 2!Formatia din Valea Domanului a avut cel mai bun inceput de meci din actualul sezon, iar in minutul 7 tabela arata deja 2-0 pentru rosso-neri, gratie reusitelor lui Sergiu Rimovecz si Andrei Lascu. Totusi, la pauza s-a intrat cu 2-1, dupa ce, in minutul 42, Petre Simon a redus din diferenta pentru echipa oaspete. In repriza a doua, mai exact in minutul 72, mingea a ... citeste toata stirea