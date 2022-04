Alex Matei, inca un aur! De data asta, la U 21!

CARANSEBES - Caransebeseanul de la Dinamo a dovedit inca o data ca, la ora actuala, nu are rival in Romania, la categoria 60 de kg. Judoka pregatit de Bogdan Barbulescu a cucerit titlul national si la U 21, dupa ce in urma cu doua saptamani il obtinea si pe cel de la U 23, chiar daca nu are decat 19 ani!Desi a venit usor accidentat de la Cupa Europeana de la Atena, unde a luat medalia de bronz, Alex Matei a trecut de toti adversarii prin ippon la ... citeste toata stirea