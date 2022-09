CARANSEBES - Judoka Alexandru Matei a incheiat pe un onorant loc 5 Campionatul European de judo U21 de la Praga. Tanarul tricolor a pierdut bronzul categoriei 60 kg, in finala mica, in fata ucraineanului Nazar Viskov. La aceasta categorie au intrat in concurs 60 de competitori!Programat in perioada 15-17 septembrie, Europeanul Under 21 din Cehia a reunit la start 349 de judoka din 36 de ... citeste toata stirea