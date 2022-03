Alexa: Ne asteptam sa intalnim o echipa foarte motivata!

RESIEsA - CSM Resita va juca vineri, 25 martie, de la ora 15:00, in deplasare, cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a XVIII-a a Ligii a 3-a, Seria a VII-a!Aceasta este si ultima etapa a actualului sezon competitional, iar apoi va urma play-off-ul pentru promovare in Liga 2. Pe langa CSM Resita, in play-off vor mai juca CSM Deva, Pandurii Targu Jiu si Vointa Lupac. CSM Resita este lider, cu 49 de puncte, iar Pandurii este pe pozitia a treia, cu 29 de puncte acumulate."Va fi un joc ... citeste toata stirea