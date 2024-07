Alexandru Korcsek, invingator la Cupa Resita

RESIEsA - Alexandru David Korcsek, cu 6,5 puncte din 7 posibile, a castigat editia a XIX-a a Cupei Resita la sah, acesta fiind urmat in clasament de Christian Tamas si Alin Stangu. La veterani, competitia a fost castigata de Andrei Bartha, Mihai Bolintis a fost pe 2, iar Alexandru Pirsan a completat podiumul. La startul competitiei au fost inscrisi 25 de sahisti!"Am avut de data aceasta mai multi seniori la start. Daca in ultimii doi ani am avut mai multi juniori, cam 60-70%, de data aceasta ... citește toată știrea