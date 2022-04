Alexandru Matei, cel mai bun si dintre studenti

CARANSEBES - Al treilea aur in doar cateva luni pe plan intern pentru caransebeseanul Alexandru Matei la judo! Dupa titlurile nationale la U 21 si U 23, Matei si-a trecut in palmares si medalia de aur la Campionatul National Universitar de Judo, desfasurat zilele trecute!Student in anul I la Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii Ovidiu din Constanta, Alexandru Matei, care acum concureaza pentru Dinamo Bucuresti, s-a impus categoric in fata adversarilor de la ... citeste toata stirea