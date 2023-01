Alina Vuc se pregateste cu gandul la medalia olimpica

RESIEsA - Obiectivul Alinei Vuc este calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024! Sportiva originara din Resita se pregateste in acest moment la Poiana Brasov, deoarece prima competitie majora din 2023 va fi in primavara!"Am intrat in cantonament in data de 4 ianuarie si imi voi incheia pregatirea aici in data 28 ianuarie. Fac multe antrenamente pentru conditia fizica, alergare, forta, dar si pregatire specifica. Zilnic alerg cate 5 kilometri, fie pe stadion, fie spre Postavarul. ... citeste toata stirea