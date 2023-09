CARAS-SEVERIN - Andrada Dinta, legitimata la Clubul Sportiv Municipal Resita, sectia lupte, a obtinut finantare prin programul MOL de promovare a talentelor pe anul 2023! Alaturi de Andrada, si atletul Lucian Stefan, de la CSS Caransebes, a fost inclus in acest proiect, datorita rezultatele extraordinare obtine in ultima perioada!S-a inregistrat un record de inscrieri la Programul MOL de promovare a talentelor: peste 2000 de tineri au solicitat finantare in valoare de peste 6,9 milioane de ... citeste toata stirea