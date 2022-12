Andreea Dumitru si Bogdan Kostner, vicecampioni mondiali la dans sportiv

RESIEsA - Performanta uriasa obtinuta de dansatorii de la Mystic Resita! Perechea Bogdan Kostner & Andreea Dumitru a castigat medalia de argint la Campionatele Mondiale de WDSF tineret latino, competitie ce s-a desfasurat in Italia, la Rimini!"Da, am reusit! Cuvintele sunt putine, insa 3 decembrie 2022 este o zi care devine sarbatoare pentru mine! Suntem VICECAMPIONI MONDIALI la WDSF tineret latino! 60 de perechi din intreaga lume au fost prezente la start si am trecut prin 5 runde de foc ... citeste toata stirea