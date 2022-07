Andrei Frant, vicecampion national la lupte pe plaja

RESIEsA - Luptatorul Andrei Frant a devenit vicecampion national la lupte pe plaja, iar acum se pregateste pentru Cupa Romaniei de seniori si Campionatul National pe echipe!"A fost o competitie grea, deoarece am participat la o categorie superioara, la +90 de kg. Ma bucur ca am reusit sa obtin medalia de argint si sa devin vicecampion national la lupte pe plaja. Am avut sase meciuri impotriva unor sportivi de la Slatina, Steaua, Craiova, Cluj-Napoca, Targu Mures si in finala cu un luptator de ... citeste toata stirea