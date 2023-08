RESIEsA - In prima etapa a Ligii 2, CSM Resita va juca sambata, 5 august, de la ora 11, cu Unirea Slobozia, in Valea Domanului! Singurul rosso-ner care nu va putea juca din cauza unei accidentari este experimentatul Stefan Barboianu!"Vrem sa debutam cu dreptul, deoarece venim dupa o perioada buna de pregatire, in care am avut conditii foarte bune. Suntem increzatori cu totii, dar nu suntem increzuti. Nu avem voie sa traim sub acest aspect si cred ca suntem pregatiti sa castigam acest meci. Ne ... citeste toata stirea