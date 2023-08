RESIEsA - AquaCaras va sponsoriza CSM Resita cu suma de 100.000 de lei pe luna in anul competitional 2023/2024! Primarul Ioan Popa a spus in deschiderea conferintei de presa faptul ca asteapta si alte societati comerciale sa vina in sprijinul CSM Resita, care nu face doar fotbal!"In ceea ce priveste CSM Resita avem foarte multe sectii, 7 la numar daca nu ma insel, 48 de antrenori si peste 650 de sportivi legitimati. Primul si cel mai important aspect pe care-l vreau sa-l mentionez este legat ... citeste toata stirea