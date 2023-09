RESIEsA - CSM Resita, sectia de arte martiale mixte, a participat recent cu sapte sportivi la editia a VII-a a competitiei New K1 Generation, la Navodari! Sportivii pregatiti de antrenorul Gheorghe Cirlea s-au remarcat si de aceasta data, reusind sa castige medalii la mai multe categorii de varsta si de greutate!Stoica Cezar, in varsta de 7 ani, la categoria 35 kg, a obtinut locul 1; Doroftei David, in varsta de 11 ani, a castigat piramida categoriei 40 kg; Chisalita Raul, in varsta de 11 ani, ... citeste toata stirea