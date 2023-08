RESIEsA - CSM Resita, sectia de arte martiale mixte, a participat sambata, 19 august, la Cupa Scorilo de la Hateg, inregistrand rezultate notabile si de aceasta data!Micutul Cezar Stoica, in varsta de 7 ani, a luptat la categoria de 35 de kg si a obtinut locul I. David Alin Doroftei, in varsta de 11 ani, a luptat in piramida categoriei de -40 kg, a ajuns in finala si a pierdut la ... citeste toata stirea