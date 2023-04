RESIEsA - CSM Resita, sectia de arte martiale mixte de contact, a participat la Cupa "Mosnita Noua" (MFS - Mixt Fight System), cu opt sportivi, care au obtinut rezultate excelente. Practic, toti cei opt luptatori antrenati de Gheorghe Cirlea au urcat pe podiumul de premiere!Stoica Cezar, in varsta de 7 ani, la categoria 39 de kg, a obtinut locul I, Doroftei Denisa, in varsta de 14 ani, la categoria 60 de kg, a obtinut locul II, Costea Maria, in varsta de 14 ani, la categoria 45 kg, ... citeste toata stirea