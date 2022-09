Artele martiale mixte de la CSM Resita, sase medalii la Cupa Armenopolis

RESIEsA - CSM Resita, sectia arte martiale mixte de contact, a participat la Cupa Armenopolis, editia a V-a ,organizata de Paul Florean, la Gherla. Clubul resitean a avut in competitie sase sportivi, antrenati de Gheorghe Cirlea, care au obtinut patru medalii de aur si doua de argint!Simescu Andrei, in varsta de 10 ani, la categoria de greutate -35 kg a obtinut locul 1, sustinand doua meciuri; Doroftei David, in varsta de 10 ani, la categoria -40 kg a ... citeste toata stirea