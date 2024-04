Asociatia "Toti Pentru Metalul Resita" vine langa echipa-fanion a judetului

RESIEsA - In cadrul unei conferinte de presa, fondatorii Asociatiei "Toti Pentru Metalul Resita" au prezentat in linii mari scopul pentru care a fost creata! Fondatorii sunt in numar de 14, presedinte este Marius Crai, iar Valentin Murar este vicepresedinte, amandoi fiind vechi suporteri CSM, dar nu membri ai Guardiei Ultra!Principalul scop pentru care a fost creata aceasta asociatie este de a sustine echipa si de a promova brandul CSM Resita. Prezent la prima conferinta a asociatiei a fost ... citește toată știrea