Asociatia Toti pentru Metalul si-a lansat site-ul oficial

RESIEsA - O veste buna pentru iubitorii CSM Resita! A fost lansat site-ul Asociatiei Toti Pentru Metalul Resita prin care se doreste furnizarea de informatii privind activitatea acesteia!"Va multumesc ca, prin intermediul CAON.RO/Jurnal de Caras-Severin, pot sa va spun cateva cuvinte despre activitatea Asociatiei Toti Pentru Metalul Resita pentru inceputul de an. Am avut o prima intalnire a majoritatii membrilor fondatori ai Asociatiei in data de 25 ianuarie 2025 in care am pus la punct ... citește toată știrea