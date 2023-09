RESIEsA - Cu cateva ore inainte de incheierea perioadei de transferuri, conducerea clubului din Valea Domanului a reusit luni seara un transfer cu nume si a adus un atacant care este obisnuit sa marcheze foarte multe goluri!Mediop Ndiaye se reintoarce la Resita, dupa ce in sezonul 2021/2022, sub comanda antrenorului Dan Alexa, a reusit sa inscrie un numar impresionant de goluri in Liga 3, dar n-a reusit promovarea. Acum vine la Resita sa o salveze de la retrogradare.Cu Aboubacar accidentat ... citeste toata stirea