Atletii resiteni alearga dupa medalii la Craiova

RESIEsA - Atletii resiteni sunt gata de startul Campionatelor Nationale, ce vor avea loc in perioada 24-26 iunie, la Craiova!"La sfarsitul saptamanii vor avea loc, la Craiova, Campionatele Nationale de seniori si tineret, competitie ce se va desfasura pe stadionul Nicolae Marasescu. La Nationale vor participa in probele de pista sportivii Catalin Atanasoaie, la 3000 m obstacole, Cristian Roiban, la 100 m si 200 m, precum si junioarele I Andreea Suhai, la 100 si 200 m, si Daria Grigoroiu, in ... citeste toata stirea