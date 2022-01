Atletismul de la CSU Resita, 37 de medalii in 2021

RESIEsA - Sportivii de la sectia de atletism, legitimati la Clubul Sportiv Universitatea Resita, au obtinut un numar de 37 de medalii in 2021, la categoriile seniori, tineret si juniori!"Sectia de atletism si-a adus aportul in mare masura la rezultatele obtinute de Clubul Sportiv Universitatea Resita in anul 2021. Ma refer aici la un numar total de 37 de medalii castigate in anul precedent, dintre care au fost obtinute 10 medalii de aur la seniori, 12 medalii de argint si 9 de bronz. La ... citeste toata stirea